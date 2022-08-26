Лежит у мамы на животике и смотрит в кадр: Наталья Фриске полюбовалась закатом вместе с дочкой-пухляшкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, впервые стала мамой в 36 лет. Долгожданная малышка Луна стала настоящим счастьем для Натальи и ее осиротевших после смерти старшей дочери родителей.

Сейчас Наталья Фриске наслаждается материнством и ценит каждую минуту, проведенную вместе с крошкой Луной.

Своим счастьем Наталья Фриске делится с подписчиками микроблога. В ее соцсетях часто появляются снимки и видео с участием Луны.