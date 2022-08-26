Лежит у мамы на животике и смотрит в кадр: Наталья Фриске полюбовалась закатом вместе с дочкой-пухляшкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, наслаждается общением с маленькой Луной.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, впервые стала мамой в 36 лет. Долгожданная малышка Луна стала настоящим счастьем для Натальи и ее осиротевших после смерти старшей дочери родителей.

Сейчас Наталья Фриске наслаждается материнством и ценит каждую минуту, проведенную вместе с крошкой Луной.

Своим счастьем Наталья Фриске делится с подписчиками микроблога. В ее соцсетях часто появляются снимки и видео с участием Луны.

На это раз Наталья Фриске показала, как они с дочкой-пухляшкой проводят время в жаркий августовский вечер на берегу одного из прудов в Москве.

Маленькую Луну она положила к себе на живот и прильнула к ней с поцелуем.

«Безумно красивый закат», — подписала кадр Наталья Фриске.

Наталья Фриске с дочкой Луной полюбовались закатом. Фото: соцсети

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Напомним, дочка Натальи Фриске появилась на свет 8 апреля. Совсем скоро малышке Луне исполнится пять месяцев. Наталья Фриске планирует съездить с Луной в Санкт-Петербург, а затем намерена приступить к работе.

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