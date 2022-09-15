«Лейбл подаст в суд»: Клава Кока ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих

Недавний концерт во Владивостоке обернулся для Клавы Коки громким скандалом. Певицу обвинили в оскорблении чувств верующих из-за того, что она якобы выступала «полуголой» на фоне храма и нецензурно выражалась.
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Звезда призналась, что до последнего не хотела комментировать «абсурд», однако он «набрал обороты». Клава заверила, что является православной и никогда бы не позволила себе «осквернить веру любой конфессии».
«Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала, что она там находится», — отметила артистка, показав видео с концерта.
Также Кока подчеркнула, что не ругалась матом со сцены и была прилично одета.
«Я себе такого не позволяю. У меня есть песни с колкими фразами, но для городских мероприятий использую цензурные версии», — высказалась певица.
Чтобы защитить себя, Клава и лейбл Black Star решили подать заявление в прокуратуру.
«Мой лейбл подаст в суд, чтобы виновные отвечали по закону», — подчеркнула Кока.