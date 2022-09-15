«Лейбл подаст в суд»: Клава Кока ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих

Недавний концерт во Владивостоке обернулся для Клавы Коки громким скандалом. Певицу обвинили в оскорблении чувств верующих из-за того, что она якобы выступала «полуголой» на фоне храма и нецензурно выражалась.

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Звезда призналась, что до последнего не хотела комментировать «абсурд», однако он «набрал обороты». Клава заверила, что является православной и никогда бы не позволила себе «осквернить веру любой конфессии».