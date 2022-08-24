Левкины заявили, что Алибасов планирует сорвать концерт с участниками «На-На»: поступили угрозы

Жена музыканта Владимира Левкина рассказала о скандале, который произошел между артистом и продюсером Бари Алибасовым. По ее словам, муж решил организовать юбилейный концерт, собрав на одной сцене золотой состав коллектива «На-На», всех с кем он когда-либо работал.
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Бари Алибасов. Фото: Global Look Press
Все артисты одобрили предложение, выслали свои фото для афиши, согласовали песни и программу, внесли определенные коррективы.
Однако Бари Алибасов в какой-то момент встал в позу и стал угрожать срывом концерта, явившись на него с полицией, дескать, он заявил, что не потерпит незаконного использования песен «На-На» на шоу.
Мария Левкина была поражена, ведь в 2018 году между продюсером и Владимиром Левкиным было заключено устное соглашение, что тот по окончании контракта с продюсером продолжит петь песни коллектива. В ответ певец не стал возражать, что Бари Алибасов присвоил себе его песни.
Источник: «СтарХит».