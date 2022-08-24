Левкины заявили, что Алибасов планирует сорвать концерт с участниками «На-На»: поступили угрозы

Все артисты одобрили предложение, выслали свои фото для афиши, согласовали песни и программу, внесли определенные коррективы.

Однако Бари Алибасов в какой-то момент встал в позу и стал угрожать срывом концерта, явившись на него с полицией, дескать, он заявил, что не потерпит незаконного использования песен «На-На» на шоу.

Мария Левкина была поражена, ведь в 2018 году между продюсером и Владимиром Левкиным было заключено устное соглашение, что тот по окончании контракта с продюсером продолжит петь песни коллектива. В ответ певец не стал возражать, что Бари Алибасов присвоил себе его песни.

Источник: «СтарХит».