«Лето звучало песней Пугачевой»: Ирина Безрукова в платье оттенка изумрудов предстала с подругами на яхте

Актриса Ирина Безрукова проводит это лето в Москве. В микроблоге звезды за этот месяц появилось несколько снимков, сделанных во время прогулки по столице.

На этот раз Ирина Безрукова поделилась фото, на котором запечатлелась на яхте с подругами. Ирина Безрукова облачена в платье изумрудного оттенка, которое ей очень к лицу.