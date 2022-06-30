«Лето звучало песней Пугачевой»: Ирина Безрукова в платье оттенка изумрудов предстала с подругами на яхте

Актриса Ирина Безрукова проводит это лето в Москве. В микроблоге звезды за этот месяц появилось несколько снимков, сделанных во время прогулки по столице.
На этот раз Ирина Безрукова поделилась фото, на котором запечатлелась на яхте с подругами. Ирина Безрукова облачена в платье изумрудного оттенка, которое ей очень к лицу.
Ирина Безрукова на яхте с подругами. Фото: соцсети
Под снимком Ирина Безрукова рассказала, что каждое лето ассоциируется у нее с какой-то песней. Под нынешнее лето она пока ассоциаций не нашла. Но ведь впереди еще два месяца. Песня обязательно найдется!
«Когда я была школьницей, лето для меня звучало песней Аллы Пугачевой «Лето, ах, лето». Потом лето ассоциировалось с ламбадой и какими-то итальянскими мотивами. Еще помню песню «Яхта, парус, в этом мире только мы одни» Валентина Стрыкало. В общем, многое зависит от времени и от хита, который становится суперпопулярным в тот или иной момент. Это лето пока вообще никак не звучит. Но может, позже появится та самая песня», — поделилась Ирина Безрукова.
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