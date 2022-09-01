Лето провел на даче в Подмосковье с родными: что происходит с Масляковым

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков, как рассказали члены его съемочной команды, выездные летние игры КВН не вел.

Сейчас Масляков чувствует себя нормально. В феврале он перенес коронавирус. На данный момент ему противопоказаны перелеты на самолетах и большое скопление народа. Маслякову уже 80 лет.

Прошедшее лето он провел на даче в Подмосковье с родными. Известно, что он сам провел одну из игр 1/8 финала Высшей лиги. В одной из игр Масляков, кстати, появится в жюри. Показы игр Высшей лиги, по предварительной информации, начнутся после летних спецвыпусков — то есть в конце сентября, сообщает kp.ru.

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Напомним, что в сентябре телезрителям покажут отснятые за лето спецпроекты. К примеру, уже 2 сентября — «Встречу-игру выпускников-2022». Ее вел Валдис Пельш.