«Лето, прощай!»: Наташа Королева в тесном топе и мини-шортиках встала на колени

Певица Наташа Королева решила необычно проводить лето. Она отправилась в сад, облачившись в тесный кроп-топ и мини-шорты и начала заниматься йогой под открытым небом. Встав на колени перед объективом и позируя, звезда рассказала, каким теплым был сезон.

«Лето, прощай!!!» - написала звезда.

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Ее пышные формы не оставили подписчиков равнодушными – на комплименты они не поскупились. А вот сама Королева своими пропорциями не совсем довольна и намерена похудеть - решила продолжать тренировки и диеты.