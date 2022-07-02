Летние посиделки: Шубская в черном платье с узором отметилась в ресторане с Жасмин и Орловой

Жена Александра Овечкина провела вечер в компании подруг.
Анастасия Шубская

Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

Анастасия Шубская является известной актрисой и дочкой Веры Глаголевой. Однако уже несколько лет она не снимается в кино. Анастасия решила посвятить себя семье.

Она вышла замуж за знаменитого хоккеиста Александра Овечкина и подарила ему двоих детей: Сергею три года, а Илье недавно исполнилось два года.

Не так давно супруги отдохнули на море и вернулись в Москву. Овечкин зачастую посещает футбольные матчи. А Шубская почти каждый вечер гуляет с детьми или посвящает время светским раутам. 1 июля она оказалась в ресторане, где устроила посиделки с певицей Жасмин и Ольгой Орловой. 

Жена хоккеиста облачилась в черное платье с вырезом и цветочным узором. Она подчеркнула свою яркую внешность. Анастасия расположилась с Орловой и с радостью подпевала. Компанию ей также составил муж. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. Многие отметили, что всегда любуются ее образами. А другие восхитились семейной идиллией. 

«Какой у вас наряд», «Обожаю такие образы! И минимальный макияж так вас красит», «Ох, сколько девушек собралось», «Жасмин в белом, а вы в черном — гармония», «Какие все яркие и по-своему красивые», — стали писать подписчики.

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