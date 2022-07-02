Летние посиделки: Шубская в черном платье с узором отметилась в ресторане с Жасмин и Орловой

Анастасия Шубская является известной актрисой и дочкой Веры Глаголевой. Однако уже несколько лет она не снимается в кино. Анастасия решила посвятить себя семье.

Она вышла замуж за знаменитого хоккеиста Александра Овечкина и подарила ему двоих детей: Сергею три года, а Илье недавно исполнилось два года.