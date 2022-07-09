Летнее очарование: Миддлтон в романтическом платье канареечного цвета вручила москвичке награду на Уимблдоне

Герцогиня светилась от счастья, общаясь с гостями турнира, пока фотографы снимали ее эффектный образ со всех сторон.

Поклонники посчитали, что Миддлтон выглядит влюбленной. На днях она не стесняясь целовалась с принцем Уильямом на публике. Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, выиграла кубок. А наградила ее сама Кэтрин.

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Пользователи Сети еще долго восхищались образом жены принца Уильяма. К слову, в этом наряде она щеголяла во время тура по Карибам.