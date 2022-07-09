Летнее очарование: Миддлтон в романтическом платье канареечного цвета вручила москвичке награду на Уимблдоне

Герцогиня Кембриджская стала главной звездой среди болельщиков Уимблдонского турнира. Она выбрала один из самых ярких луков.
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Пара вместе уже около 20 лет. Она смогла покорить многих англичан своим обаянием.

Герцогиня зачастую сопровождает мужа на важных событиях и сама ведет некоторые проекты. Она родила троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. При этом в 40 лет Кэтрин обладает стройной фигурой.

Герцогиня светилась от счастья, общаясь с гостями турнира, пока фотографы снимали ее эффектный образ со всех сторон.

Поклонники посчитали, что Миддлтон выглядит влюбленной. На днях она не стесняясь целовалась с принцем Уильямом на публике. Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, выиграла кубок. А наградила ее сама Кэтрин. 

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Пользователи Сети еще долго восхищались образом жены принца Уильяма. К слову, в этом наряде она щеголяла во время тура по Карибам.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

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