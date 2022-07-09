Летнее очарование: Миддлтон в романтическом платье канареечного цвета вручила москвичке награду на Уимблдоне

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Пара вместе уже около 20 лет. Она смогла покорить многих англичан своим обаянием.
Герцогиня зачастую сопровождает мужа на важных событиях и сама ведет некоторые проекты. Она родила троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. При этом в 40 лет Кэтрин обладает стройной фигурой.
Герцогиня светилась от счастья, общаясь с гостями турнира, пока фотографы снимали ее эффектный образ со всех сторон.
Поклонники посчитали, что Миддлтон выглядит влюбленной. На днях она не стесняясь целовалась с принцем Уильямом на публике. Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, выиграла кубок. А наградила ее сама Кэтрин.
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Пользователи Сети еще долго восхищались образом жены принца Уильяма. К слову, в этом наряде она щеголяла во время тура по Карибам.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press