«Летели колечки, трусики и все что угодно»: Жуков рассказал, что вытворяли фанатки на концертах

Музыкант Сергей Жуков заявил, что на концертах группы «Руки Вверх!» некоторые фанатки вели себя неадекватно. Это, по его мнению, был какой-то кошмар.
«Летели колечки, трусики и все что угодно. После концертов мы собирали килограмма два серебра на сцене, которое фанатки с себя снимали. Но нам тогда было по 19-20 лет, а девочкам максимум 14 лет. Это дети».
Как отметил Жуков, в те годы он был полон гормонов, молодой и красивый. При этом в зале он искал глазами хоть одну нормальную 18-летнюю девчонку и не находил. Сейчас у него самого четверо детей. К нему подходят в основном 60-летние дамы и признаются, что слушали его в молодости, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».
Напомним, что группа «Руки Вверх!» до сих пор собирает полные стадионы по всей стране. Коллектив неимоверно популярен в России.