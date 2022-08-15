«Летели колечки, трусики и все что угодно»: Жуков рассказал, что вытворяли фанатки на концертах

Как отметил Жуков, в те годы он был полон гормонов, молодой и красивый. При этом в зале он искал глазами хоть одну нормальную 18-летнюю девчонку и не находил. Сейчас у него самого четверо детей. К нему подходят в основном 60-летние дамы и признаются, что слушали его в молодости, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что группа «Руки Вверх!» до сих пор собирает полные стадионы по всей стране. Коллектив неимоверно популярен в России.