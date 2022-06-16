Летающая в космосе картина Никаса Сафронова ушла с молотка за 5 миллионов рублей

15 июня по случаю открытия Петербургского международного экономического форума состоялся аукцион предметов искусства в формате NFT. В этот вечер можно было приобрести цифровые копии картин как знаменитых художников, так и звезд шоу-бизнеса.
Например, Гарик Харламов представил рисунок хот-дога, который купили за 650 тысяч рублей. А полотна живописцев Василия Кандинского и Казимира Малевича ушли еще дешевле — за 300 и 200 тысяч соответственно.
Но самым дорогим лотом оказалась картина Никаса Сафронова — ее приобрели за 5 миллионов рублей. Но известный художник решил передать покупателю не только NFT, но и живую работу.
«На мой взгляд, люди пока еще не готовы к приобретению исключительно цифрового искусства. И даже при покупке живописи в виде токена нуждаются в подкреплении его чем-то материальным», — сказал художник.
«Зимняя Москва в год Тигра». Холст, масло. 30x20. 2022 год. Автор — Никас Сафронов. Фото: предоставлено художником
Речь идет о картине «Зимняя Москва в год Тигра» 2022 года, которая на сегодняшний день находится в космическом полете — на борту МКС.
«NFT становится частью мета-вселенной, а эта картина уже стала частью нашей вселенной. Тем более что моя работа даже выходила в открытый космос, — продолжает Сафронов. — Недавно я узнал, что, оказывается, только российским космонавтам важно, чтобы на борту корабля, где они живут по несколько месяцев, было искусство — оно им необходимо как воздух, еда и вода. Искусство вдохновляет их и подпитывает чувство прекрасного».
«Я рад, что экипаж корабля «Союз МС-21» перед отправкой на орбиту выбрал три именно моих работы. Они будут находиться в космосе как минимум до сентября. Поэтому картину я передам покупателю NFT уже осенью».
Художник добавил, что часть вырученных денег с продажи полотна уйдет в благотворительный фонд «Круг добра».
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