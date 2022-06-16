Летающая в космосе картина Никаса Сафронова ушла с молотка за 5 миллионов рублей

15 июня по случаю открытия Петербургского международного экономического форума состоялся аукцион предметов искусства в формате NFT. В этот вечер можно было приобрести цифровые копии картин как знаменитых художников, так и звезд шоу-бизнеса.

Например, Гарик Харламов представил рисунок хот-дога, который купили за 650 тысяч рублей. А полотна живописцев Василия Кандинского и Казимира Малевича ушли еще дешевле — за 300 и 200 тысяч соответственно.

Но самым дорогим лотом оказалась картина Никаса Сафронова — ее приобрели за 5 миллионов рублей. Но известный художник решил передать покупателю не только NFT, но и живую работу.