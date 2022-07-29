«Летали на таких самолетах»: Шемякина рассказала, в каких условиях путешествовала на концерты Алсу

Выпускница первой «Фабрики звезд» Екатерина Шемякина в программе «Фабрика с Яной Чу» рассказала о невероятных условиях во время концертных туров с певицей Алсу, у которой она два года работала бэк-вокалисткой.
«Сказали, что все начнется с прекрасного турне по реке. Будем идти три недели на фешенебельном корабле, давать концерты и получать огромные гонорары. Я сказала: «Отлично!» Задержалась на два года. Продюсер проекта Валерий Белоцерковский выбивал для команды невероятные условия. Мы летали на таких самолетах, с такими диванами».
По словам Шемякиной, похвастаться подобными условиями в те годы могли только музыкант Филипп Киркоров и певица Алла Пугачева.
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Напомним, что Екатерина Шемякина выступала на «Евровидении» с группой «Премьер-министр». В 2002 году команда заняла десятое место на конкурсе. Позже Шемякина пошла на «Фабрику звезд», где, правда, заметных успехов не добилась.