«Летали на таких самолетах»: Шемякина рассказала, в каких условиях путешествовала на концерты Алсу

«Сказали, что все начнется с прекрасного турне по реке. Будем идти три недели на фешенебельном корабле, давать концерты и получать огромные гонорары. Я сказала: «Отлично!» Задержалась на два года. Продюсер проекта Валерий Белоцерковский выбивал для команды невероятные условия. Мы летали на таких самолетах, с такими диванами».