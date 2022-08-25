«Леша — хороший парень, кремень»: почему Казанова не вышла замуж за Кабанова

Во время трансляции первой «Фабрики звезда» зрители активно обсуждали личную жизнь Сати Казановой и Алексея Кабанова.
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После завершения проекта у пары закрутился роман. Тогда они вместе с другими «фабрикантами» полтора года гастролировали по всей стране.
Яна Чурикова попыталась выведать у Сати детали ее отношений с коллегой по проекту, однако певица не захотела ворошить прошлое, подчеркнув, что является замужней женщиной.
«Что было, то сплыло! Ну, было. И слава Богу! Леша — хороший парень, кремень. Хорошо, что мы дружим», — поделилась артистка в интервью для проекта «Фабрика» с Яной Чу.
Не вдаваясь в детали, Сати призналась, что, вопреки слухам, их отношения не были столь серьезными, что двигались к свадьбе.
«До предложения дело не дошло», — лаконично отметила Казанова.