«Леша — хороший парень, кремень»: почему Казанова не вышла замуж за Кабанова

Во времена «Фабрики звезд» у артистов был роман.
Сати Казанова. Фото: Global Look Press

Сати Казанова. Фото: Global Look Press

Во время трансляции первой «Фабрики звезда» зрители активно обсуждали личную жизнь Сати Казановой и Алексея Кабанова. 

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После завершения проекта у пары закрутился роман. Тогда они вместе с другими «фабрикантами» полтора года гастролировали по всей стране.

Яна Чурикова попыталась выведать у Сати детали ее отношений с коллегой по проекту, однако певица не захотела ворошить прошлое, подчеркнув, что является замужней женщиной.

«Что было, то сплыло! Ну, было. И слава Богу! Леша — хороший парень, кремень. Хорошо, что мы дружим», — поделилась артистка в интервью для проекта «Фабрика» с Яной Чу.

Не вдаваясь в детали, Сати призналась, что, вопреки слухам, их отношения не были столь серьезными, что двигались к свадьбе.

«До предложения дело не дошло», — лаконично отметила Казанова.

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