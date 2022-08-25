«Леша — хороший парень, кремень»: почему Казанова не вышла замуж за Кабанова

Во время трансляции первой «Фабрики звезда» зрители активно обсуждали личную жизнь Сати Казановой и Алексея Кабанова.

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После завершения проекта у пары закрутился роман. Тогда они вместе с другими «фабрикантами» полтора года гастролировали по всей стране.

Яна Чурикова попыталась выведать у Сати детали ее отношений с коллегой по проекту, однако певица не захотела ворошить прошлое, подчеркнув, что является замужней женщиной.