Леша Безус из «Дома-2» впервые показал лицо дочери Афины

Участник «Дома-2» Алексей Безус в микроблоге анонсировал новый жизненный этап. Он намерен восстановить отношения с мамой своей младшей дочери Афины Татьяной Репиной. В его планах - обрести настоящую счастливую семью с Татьяной.

Сейчас Алексей Безус занят тем, что помогает молодой маме справляться с малышкой Афиной.

В микроблоге Леша Безус рассказал о своих отцовских подвигах.