Леша Безус из «Дома-2» впервые показал лицо дочери Афины

Участник «Дома-2» Алексей Безус в микроблоге анонсировал новый жизненный этап. Он намерен восстановить отношения с мамой своей младшей дочери Афины Татьяной Репиной. В его планах - обрести настоящую счастливую семью с Татьяной.
Сейчас Алексей Безус занят тем, что помогает молодой маме справляться с малышкой Афиной.
В микроблоге Леша Безус рассказал о своих отцовских подвигах.
«Первое, с чего я начал, это взял на себя часть бытовых хлопот. Это сближает меня с дочерью и разгружает физически и эмоционально Таню. А когда люди не на взводе и не на пределе, то им легче видеть хорошее. Пока я умею дочку кормить, укладывать спать и купать, но не умею менять одежду и подгузники. Мне всегда кажется, что, когда я начну одевать, могу не так схватить ручку или ножку и причиню боль. Но в скором времени все-таки попробую!» - пообещал Алексей Безус.
Публикацию он сопроводил снимком с дочкой. Афину после купания Безус укутал в розовое полотенце.
Леша Безус показал лицо дочери Афины. Фото: соцсети
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Напомним, дочка Леши Безуса и Тани Репиной появилась на свет 25 июля 2022 года. Малышка стала вторым ребенком для Безуса. У него есть внебрачная дочка Мия, которой четыре года.