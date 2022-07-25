Леша Безус из «Дома-2» во второй раз стал отцом и показал новорожденного ребенка

В этот понедельник рано утром Леша Безус сам отвез Таню Репину в роддом, как только у нее начались схватки. По дороге он поддерживал экс-возлюбленную, нежно гладил ее по животику. Несмотря на то что пара рассталась, когда Татьяна Репина была беременной, Леша Безус продолжал заботиться о будущей маме, носившей его ребенка.

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Напомним, новорожденная девочка стала вторым ребенком Леши Безуса. У него есть внебрачная дочка Мия от отношений с девушкой Еленой. В марте малышке исполнилось четыре года.

Для Тани Репиной новорожденная кроха стала первенцем.