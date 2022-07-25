Леша Безус из «Дома-2» во второй раз стал отцом и показал новорожденного ребенка

Экс-избранница Леши Безуса Таня Репина родила дочку.
Леша Безус

Леша Безус. Фото: соцсети

Участники проекта «Дом-2» Леша Безус и его экс-избранница Таня Репина стали родителями. У них родилась дочка.

О прекрасном событии Алексей Безус сообщил в своем микроблоге. Молодой отец признался, что очень счастлив.

«Ура! Наконец-то, наша красавица доченька родилась», - поделился Леша Безус.

Он раскрыл и вес новорожденной малышки - 2600 граммов и показал первое фото Тани Репиной с дочкой.

Таня Репина с новорожденной дочкой. Фото: соцсети

В этот понедельник рано утром Леша Безус сам отвез Таню Репину в роддом, как только у нее начались схватки. По дороге он поддерживал экс-возлюбленную, нежно гладил ее по животику. Несмотря на то что пара рассталась, когда Татьяна Репина была беременной, Леша Безус продолжал заботиться о будущей маме, носившей его ребенка.

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Напомним, новорожденная девочка стала вторым ребенком Леши Безуса. У него есть внебрачная дочка Мия от отношений с девушкой Еленой. В марте малышке исполнилось четыре года.

Для Тани Репиной новорожденная кроха стала первенцем.

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