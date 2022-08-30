«Лера с годами ощущает, что этот шов расползается»: Кушанашвили — о браке Кудрявцевой

По словам Кушанашвили, многих эта история занимает. «Лера с годами ощущает, что этот шов расползается. Брак сопровождался слухами, что не может быть мезальянса, когда ей 62, а парню 17. Еще говорили, что ребенок не от него. Лера — моя подруга. У меня была очень сдержанная реакция. Все было на лету. Я знаю Леру. Понимаю, как дела обстоят. Желаю этому союзу долгих лет, но даже в Комсомольске-на-Амуре сделали вывод, что союз обречен», — заявил Кушанашвили.

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Напомним, что в последнее время много слухов о расставании Кудрявцевой и Макарова. При этом недавно звезда выкладывала совместное видео с мужем.