«Лера с годами ощущает, что этот шов расползается»: Кушанашвили — о браке Кудрявцевой

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» высказался о браке телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова.
«Публика гадает: надоел союз с молодым хоккеистом. Молодой хоккеист, как и Дмитрий Тарасов, сейчас не у дел. Молодой хоккеист не участвует в проектах «Родина-медиа» или «Медиа-родина». Она не в медиа, не в родине. Слава богу, что он на родине еще. Он здесь, но он не работает. И у людей сложилось мнение, что в семье не очень хорошо».
По словам Кушанашвили, многих эта история занимает. «Лера с годами ощущает, что этот шов расползается. Брак сопровождался слухами, что не может быть мезальянса, когда ей 62, а парню 17. Еще говорили, что ребенок не от него. Лера — моя подруга. У меня была очень сдержанная реакция. Все было на лету. Я знаю Леру. Понимаю, как дела обстоят. Желаю этому союзу долгих лет, но даже в Комсомольске-на-Амуре сделали вывод, что союз обречен», — заявил Кушанашвили.
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Напомним, что в последнее время много слухов о расставании Кудрявцевой и Макарова. При этом недавно звезда выкладывала совместное видео с мужем.