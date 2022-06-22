Лера Кудрявцева высказалась о проблемах с мужем

Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 17 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, молодые люди воспитывают общую дочку и, в принципе, счастливы в браке.

Однако в последнее время телеведущая стала замечать, что мужчины начали слабеть.

«Яйца появились у женщин, — не стесняется своего мнения Лера. — Мужчины ушли в забытье. То, что вижу я, — к сожалению, мужчины мельчают».

Кудрявцева не упустила возможности пожаловаться и на собственного мужа. Она отметила, что всю работу по дому делает только она. Но потом добавила, что выполняет именно женские обязанности: стирка, уборка, готовка.

Игорь же мужские хоть и выполняет, но только на 50% — у него есть помощник по дому, который половину обязанностей берет на себя.

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