Лера Кудрявцева впервые сделала важное заявление

Ведущая популярного шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева впервые с начала года решила высказаться о сложной мировой ситуации. Звезда заявила, что она патриот России, но…

«Но это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды», - отметила Лера в соцсетях.

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При этом Кудрявцева предупредила подписчиков, что будет отправлять в бан всех, кто с ней не согласен.