Лера Кудрявцева в остромодных брюках с подтяжками не скрыла новую татуировку со смыслом

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачу «Секрет на миллион». Также ее часто зовут вести концерты и фестивали. Несмотря на свою занятость, блондинка всегда старается выглядеть безупречно.
В 51 год она может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что звезда растит трехлетнюю дочку Марию.
Недавно Лера проводила время на съемках и успела показать несколько нарядов, включая яркое платье цвета фуксии. Но в обычной жизни она предпочитает выглядеть не менее стильно. На этот раз телеведущая отправилась на шопинг. Она предстала в белой футболке и брюках в полоску с подтяжками.
Примечательно, что Кудрявцева случайно засветила новую татуировку на запястье. Она решила сделать себе подарок со смыслом ко дню рождения дочки. Она набила себе дату рождения Марии римскими цифрами.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Отметим, что у Леры также есть другие татуировки. Каждая из них имеет особый смысл. Однако она редко их показывает и почти не позирует в купальнике для фото.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие умилились ее поступку. «Как это классно», «Такая красивая всегда», «Трогательно! У Лазарева тоже тату с датами рождения детей», — стали писать пользователи Сети.