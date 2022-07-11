Лера Кудрявцева в остромодных брюках с подтяжками не скрыла новую татуировку со смыслом

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачу «Секрет на миллион». Также ее часто зовут вести концерты и фестивали. Несмотря на свою занятость, блондинка всегда старается выглядеть безупречно.

В 51 год она может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что звезда растит трехлетнюю дочку Марию.