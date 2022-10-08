Лера Кудрявцева рассказала, как чудом успела уехать из Крыма до взрыва моста

Лера Кудрявцева довольно эмоционально воспринимает сложную ситуацию в мире. Телеведущая побывала в Крыму и успела вернуться до трагедии с мостом. О своих впечатлениях звезда рассказала в соцсетях.

«Ехала 28 часов и впервые, наверное, за всю жизнь крепко спала. Всю дорогу до дома Андрей Разыграев шутил по поводу ящика с персиками, которые я привезла с юга. А утром стало известно о взрыве на Крымском мосту», - поведала она.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Уже доказано, что ЧП организовали украинские диверсанты. Правоохранительные органы РФ сейчас ведут расследование. Мост перекрыли до 31 октября.