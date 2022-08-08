Лера Кудрявцева огребла от Ларисы Гузеевой, попытавшись снять ее исподтишка

Несмотря на разницу в возрасте больше десяти лет, телеведущие Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева дружат между собой.

Сейчас звезды вместе проводят время на отдыхе и даже делятся совместным контентом с поклонниками.

Ларисе Гузеевой, правда, иногда приходится осаживать свою более молодую и стройную подругу Леру Кудрявцеву.

Так, Кудрявцева попыталась снять Гузееву без фильтров и выложить в Сеть, за что сразу же огребла от бдительной Ларисы Андреевны.