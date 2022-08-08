Лера Кудрявцева огребла от Ларисы Гузеевой, попытавшись снять ее исподтишка

Несмотря на разницу в возрасте больше десяти лет, телеведущие Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева дружат между собой.
Сейчас звезды вместе проводят время на отдыхе и даже делятся совместным контентом с поклонниками.
Ларисе Гузеевой, правда, иногда приходится осаживать свою более молодую и стройную подругу Леру Кудрявцеву.
Так, Кудрявцева попыталась снять Гузееву без фильтров и выложить в Сеть, за что сразу же огребла от бдительной Ларисы Андреевны.
«Ты что меня так близко снимаешь? Я же ненакрашенная! Сними меня так, чтобы я такая же худая была, как ты!» — отчитала Лариса Гузеева Леру Кудрявцеву.
Кудрявцева тут же поспешила усыпить бдительность Гузеевой.
«Ты прекрасно выглядишь, прекрати так говорить. Полстраны на тебя это!» — сделала она комплимент подруге.
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Гузеева ответила Кудрявцевой тем же.
«А полстраны - на тебя это!» — заявила Лариса Гузеева.