Лера Кудрявцева огребла от Ларисы Гузеевой, попытавшись снять ее исподтишка

Две телеведущие Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева вместе проводят время на отдыхе.
Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева

Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

Несмотря на разницу в возрасте больше десяти лет, телеведущие Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева дружат между собой.

Сейчас звезды вместе проводят время на отдыхе и даже делятся совместным контентом с поклонниками.

Ларисе Гузеевой, правда, иногда приходится осаживать свою более молодую и стройную подругу Леру Кудрявцеву.

Так, Кудрявцева попыталась снять Гузееву без фильтров и выложить в Сеть, за что сразу же огребла от бдительной Ларисы Андреевны.

«Ты что меня так близко снимаешь? Я же ненакрашенная! Сними меня так, чтобы я такая же худая была, как ты!» — отчитала Лариса Гузеева Леру Кудрявцеву.

Кудрявцева тут же поспешила усыпить бдительность Гузеевой.

«Ты прекрасно выглядишь, прекрати так говорить. Полстраны на тебя это!» — сделала она комплимент подруге.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Гузеева ответила Кудрявцевой тем же.

«А полстраны - на тебя это!» — заявила Лариса Гузеева.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  