Лера Кудрявцева: «На меня идет стометровая волна. Бежать смысла нет»

В последнее время в Сети обсуждают слухи о разводе Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая сплетни не подтверждает, однако делится своими тревожными мыслями и депрессивным настроением, подогревая интерес.
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В ночь на четверг звезда выложила странный пост в соцсетях.
«Последние пару дней ощущение, будто я курю на берегу океана и на меня идет стометровая волна. Бежать смысла нет. Поэтому я просто стряхиваю пепел и затягиваюсь снова», — призналась 51-летняя Кудрявцева в личном блоге.
Напомним, Кудрявцева и Макаров поженились около девяти лет назад. У них подрастает четырехлетняя дочка Мария. Спортсмен младше своей жены на 17 лет. Однако пара признается, что разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.