Лера Кудрявцева: «На меня идет стометровая волна. Бежать смысла нет»

В последнее время в Сети обсуждают слухи о разводе Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая сплетни не подтверждает, однако делится своими тревожными мыслями и депрессивным настроением, подогревая интерес.

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В ночь на четверг звезда выложила странный пост в соцсетях.