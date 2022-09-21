Лера Кудрявцева: «Если уж понадобится пойти бабам на фронт, пойду»

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также блондинку часто зовут вести концерты и премии. В последнее время она стала чаще видеться с друзьями. Но 21 сентября звезда вспомнила, как пережила 90-е годы, как ее выкидывали из машины в лесополосе. Она призналась, что сильно переживает.
Когда объявили о частичной мобилизации в России, Кудрявцева связалась со старшим сыном Жаном от первого брака. Ему 32 года, поэтому он может оказаться среди тех, кого попросят отправиться в военкомат. Жан признался, что готов ко всему: «Надо значит надо».
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Спустя несколько часов и сама Лера сделала заявление.
«Не хочу писать но... но придется. Но… Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России, и если уж понадобится пойти бабам на фронт, пойду», — отметила телеведущая.
Напомним, ранее блогер Ида Галич призналась, что старается сохранять спокойствие. Она отметила, что в ее семье есть мужчины, которые могут быть мобилизованы. А ТикТокер Даня Милохин накануне уехал из России.