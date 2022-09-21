Лера Кудрявцева: «Если уж понадобится пойти бабам на фронт, пойду»

Когда объявили о частичной мобилизации в России, Кудрявцева связалась со старшим сыном Жаном от первого брака. Ему 32 года, поэтому он может оказаться среди тех, кого попросят отправиться в военкомат. Жан признался, что готов ко всему: «Надо значит надо».

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