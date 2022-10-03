Лера Фрост призналась: после замужества для нее закрыты Европа и США

Журналистка, бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост рассказала о том, как она познакомилась с Антоном Ткачевым – депутатом Госдумы, за которого Лера вышла замуж. По словам Леры, их с Антоном объединили «сложные времена и люди Донбасса».

«Наше знакомство произошло в пункте временного размещения для беженцев в Подмосковье, куда я приехала, чтобы передать гуманитарную помощь. Мой будущий муж также активно помогает людям, которые сейчас нуждаются в этой помощи. Собственно, там и состоялось наше знакомство. Можно сказать, что сложные времена и люди Донбасса нас объединили. В какой момент произошло осознание, что это мой будущий муж, я не знаю. Просто почувствовала, что это мой человек, и все. Это невозможно объяснить, это чувствуется на уровне сердца и души», — призналась девушка.

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Влюбленные не стали устраивать пышных торжеств — считают, что сейчас для этого неподходящее время. Ограничились скромным ужином в ресторане для самых близких. На вопрос журналистов издания «РИА ФАН» — что после замужества изменится в ее жизни? — Лера ответила: