Лера Фрост из «Дома-2» накануне свадьбы публично обозвала Ксению Бородину сутулой

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост на днях сообщила, что скоро выйдет замуж. Избранник Леры Фрост сделал ей предложение, подарив кольцо с крупным бриллиантом.

Лера рассказала, что ее возлюбленный — депутат Госдумы и что они планируют устроить довольно скромное торжество по случаю своего предстоящего бракосочетания.

Поклонники поздравили Леру Фрост с грядущими переменами в жизни. А кто-то решил съязвить, спросив у нее, отстанет ли она от Ксении Бородиной после замужества.

Лера Фрост ответила тоже весьма едко, пройдясь по внешность Ксении Бородиной и сделав акцент на ее физической особенности.