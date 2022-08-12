Лера Фрост из «Дома-2» накануне свадьбы публично обозвала Ксению Бородину сутулой

Экс-участница реалити-шоу Лера Фрост не упустила случая, чтобы пройтись по внешности телеведущей Ксении Бородиной.
Лера Фрост

Лера Фрост. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост на днях сообщила, что скоро выйдет замуж. Избранник Леры Фрост сделал ей предложение, подарив кольцо с крупным бриллиантом.

Лера рассказала, что ее возлюбленный — депутат Госдумы и что они планируют устроить довольно скромное торжество по случаю своего предстоящего бракосочетания.

Поклонники поздравили Леру Фрост с грядущими переменами в жизни. А кто-то решил съязвить, спросив у нее, отстанет ли она от Ксении Бородиной после замужества. 

Лера Фрост ответила тоже весьма едко, пройдясь по внешность Ксении Бородиной и сделав акцент на ее физической особенности.

«Конечно, отстану. Только контакты хорошего мануальщика ей дам, чтобы она сутулой перестала быть», — ответила подписчику Лера Фрост.

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Напомним, Леру Фрост довольно часто видели в обществе Курбана Омарова, когда тот еще был женат на Ксении Бородиной. А когда Ксения подала на развод, Лера Фрост позволяла себе публично высказываться об ошибках Бородиной в браке с Омаровым, которые, по ее мнению, и привели к краху семьи.

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