Лепсу Путин присвоил звание народного артиста

Указ главы государства обнародован 15 июля.
Григорий Лепс.

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

16 июля Григория Лепсу исполнится 60 лет, в преддверии юбилея Владимир Путин подписал указ о присвоении артисту звание народного.

Указ главы государства опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист РФ» Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — написано в документе. 

Отметим, что Лепсверидзе — настоящая фамилия музыканта, Лепс — его сценический псевдоним.

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