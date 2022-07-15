Лепсу Путин присвоил звание народного артиста

16 июля Григория Лепсу исполнится 60 лет, в преддверии юбилея Владимир Путин подписал указ о присвоении артисту звание народного.

Указ главы государства опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист РФ» Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — написано в документе.

Отметим, что Лепсверидзе — настоящая фамилия музыканта, Лепс — его сценический псевдоним.