Лепс вручил певцу Shaman ценный подарок: теперь ждем дуэта

Оба артиста гордятся тем, что подружились.
Григорий Лепс с Ярославом Дроновым (SHAMAN)

Григорий Лепс с Ярославом Дроновым (Shaman). Фото: соцсети

Григорий Лепс оказался поклонником певца, который работает под псевдонимом Shaman, и в честь знакомства подарил ему ценный крест из личной коллекции.

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Как пишет КП, Григорий Лепс коллекционирует иконы, кресты и другие предметы духовной культуры.

Shaman не скрыл, что подарок пришелся ему по вкусу, и рассказал почитателям, что был бы счастлив поработать вместе с народным артистом России.

«В день нашего знакомства в знак дружбы и будущего творческого союза Григорий Лепс подарил мне крест. Ждите песню!» — сказал Shaman.

Что за совместный трек готовит дуэт, пока не известно.

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