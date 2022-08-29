Лепс вручил певцу Shaman ценный подарок: теперь ждем дуэта

Григорий Лепс оказался поклонником певца, который работает под псевдонимом Shaman, и в честь знакомства подарил ему ценный крест из личной коллекции.

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Как пишет КП, Григорий Лепс коллекционирует иконы, кресты и другие предметы духовной культуры.