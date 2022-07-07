Лепс рассказал о давней мечте, которую может осуществить только Пугачева

Певец Григорий Лепс рассказал о мечте, о которой грезит не один год. Она связана с Аллой Пугачевой, и, по словам любимца публики, только примадонна в силах ее осуществить.

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Оказалось, что артист давно мечтает о дуэте с прославленной певицей, и это несмотря на то, что Алла Борисовна давно отказалась от концертов.

Как говорит Лепс, он посвятил примадонну в свои планы, и уже даже выбрал песню для совместного исполнения.

«Мечтаю (спеть с Аллой Пугачевой — прим. ред.)! Есть песня, на мой взгляд, очень хорошая. Я говорил с Аллой Борисовной на эту тему. Ждем результата», — поделился артист.

Ранее Григорий Лепс впервые озвучил причину развода с женой Анной Шаплыковой. Певец заверил, что сильно обидел супругу.

Источник: МК.RU

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