Лепс признался, когда собирается уйти со сцены

В преддверии своего 60-летнего юбилея Григорий Лепс встретился с журналистами и дал ответы на некоторые вопросы. В частности, раскрыл свои планы относительно ухода со сцены.

«60 лет — цифра довольно большая, в этом возрасте люди на закате должны быть, либо уже пройти пик своей популярности. Наверное, и то, и другое можно ко мне отнести. 60 лет довольно интересный возраст, учитывая то, что ты все равно чувствуешь себя молодым человеком. Но останавливаться не буду ни под каким соусом, в любом случае буду работать над собой, произведения новые все равно появятся, даже если перестану работать на больших площадках или вообще перестану заниматься музыкой как таковой».

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Лепс признался, что последнее десятилетие пролетело для него, словно мгновение. А в заключение заявил:

«Я пока ни с кем не прощаюсь, а попрощаюсь только тогда, когда меня вынесут вперед ногами. А пока будем работать, музыки будет еще много. Надеюсь, голосовые связки проживут 7–10 лет, а там уже на кефир и докторскую колбасу нам хватит», — приводит слова артиста издание «МК».

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