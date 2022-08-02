Леонтьев сравнил свои визиты в Россию с прогуливающимся слоном

Как заметил Леонтьев, порой он не понимает, где его настоящий дом. В Америке он проводит три месяца в году. В США он смотрит «как облака перемещаются и меняют на небе свою конфигурацию», сообщает «Интервью. Люди и события».

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Напомним, что в Америке уже долгие годы живет жена Валерия Леонтьева — Люся. Артист отмечал, что в США она нашла себя и чувствует себя вполне комфортно.