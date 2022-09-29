Леонид Ярмольник развеял слухи о своем отъезде из страны

Леонид Ярмольник посетил премьеру фильма «Сердце Пармы». Он пришел в числе других зрителей на показ патриотического фильма после того, как распространились слухи о его отъезде из страны.

В последнее время актер, телеведущий и продюсер почти не появлялся на публике, и многие поклонники решили, что Ярмольник покинул Россию. Но его появление на «Сердце Пармы» развеяло все подобные слухи: стало ясно, что Леонид Ярмольник не планирует менять место жительства.

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Артист даже пообщался после показа фильма с журналистами — правда, был немногословен, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Пятый канал».