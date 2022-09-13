Леонардо Ди Каприо начал «преследовать» 27-летнюю модель Джиджи Хадид

Леонардо Ди Каприо ломает систему. Пока все обсуждают, что актер принципиально не встречается с девушками старше 25 лет и бросает бросает подруг, когда они достигнут возраста «икс», он заинтересовался известной моделью Джиджи Хадид, а ей уже, на секундочку, 27 лет.

Сразу несколько источников рассказали журналистам, что 47-летний артист тусуется в Нью-Йорке со звездой подиума. Причем начал делать это сразу, как расстался с Камилой Морроне.