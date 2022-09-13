Леонардо Ди Каприо начал «преследовать» 27-летнюю модель Джиджи Хадид

Источники сообщают, что актер проводит со знаменитой красоткой много времени.
Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид. Фото: Global Look Press

Леонардо Ди Каприо ломает систему. Пока все обсуждают, что актер принципиально не встречается с девушками старше 25 лет и бросает бросает подруг, когда они достигнут возраста «икс», он заинтересовался известной моделью Джиджи Хадид, а ей уже, на секундочку, 27 лет.

Сразу несколько источников рассказали журналистам, что 47-летний артист тусуется в Нью-Йорке со звездой подиума. Причем начал делать это сразу, как расстался с Камилой Морроне.

«Они узнают друг друга», — сообщил один из инсайдеров издание People, добавив, что пара «еще не встречается».

«Лео определенно преследует Джиджи», — сказал другой источник.

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Напомним, что, кроме возраста, у Хадид есть еще одно обстоятельство – в 2020 году она родила ребенка от своего бывшего бойфренда, певца Зейна Малика. Неужели Лео действительно нарушит свои принципы и станет встречаться с Джиджи? Время покажет.

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