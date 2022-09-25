«Леночка, целую тебя в самое сердце»: Гузеева рассыпалась в благодарностях Ваенге на шоу «Голос 60+»

На Первом канале идет шоу «Голос 60+». В это воскресенье, 25 сентября, состоялись нокауты.
Выступление членов команды наставницы Елены Ваенги, в которой были только женщины, тронуло до слез ведущую проекта Ларису Гузееву. Она призналась, что плакала за кулисами.
«Леночка, дорогая моя, я тебя целую в самое сердце, потому что я там обрыдалась. Я думала, что не смогу сейчас вести. На самом деле, я не испытывала такого восторга, такой чистоты, наверное, с самого детства. Спасибо тебе огромное. Вот у меня такое же чувство, когда ты поешь «Снег на моей голове». Вот просто с первой ноты. Тогда я понимаю, что я хорошая и что не просто так родилась», - обратилась к Ваенге Гузеева.
Лариса Гузеева на «Голос 60+». Фото: кадр программы
Когда на сцене появились все пять выступавших на сцене вокалисток из команды Елены Ваенги, Лариса Гузеева обратилась уже к ним.
«Девочки, вам нижайший поклон всем. Спасибо большое. Вот просто, как в храм сходила», - призналась Лариса Гузеева участницам проекта.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».