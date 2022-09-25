«Леночка, целую тебя в самое сердце»: Гузеева рассыпалась в благодарностях Ваенге на шоу «Голос 60+»

На Первом канале идет шоу «Голос 60+». В это воскресенье, 25 сентября, состоялись нокауты.

Выступление членов команды наставницы Елены Ваенги, в которой были только женщины, тронуло до слез ведущую проекта Ларису Гузееву. Она призналась, что плакала за кулисами.

«Леночка, дорогая моя, я тебя целую в самое сердце, потому что я там обрыдалась. Я думала, что не смогу сейчас вести. На самом деле, я не испытывала такого восторга, такой чистоты, наверное, с самого детства. Спасибо тебе огромное. Вот у меня такое же чувство, когда ты поешь «Снег на моей голове». Вот просто с первой ноты. Тогда я понимаю, что я хорошая и что не просто так родилась», - обратилась к Ваенге Гузеева.