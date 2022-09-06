Легла и извивается: Юлия Михалкова в крошечном бикини подставила солнышку прелести на яхте

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отдыхает в Сочи. Красотка решила уединиться на яхте, чтобы позагорать как следует, без лишних глаз и повышенного внимания со стороны. Но подписчикам в Сети все-таки показала, как проводит время на судне.

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Михалкова в крошечном бикини шоколадного оттенка возлегла на диванчике под открытым небом. Но спокойно полежать не захотела, а начала извиваться, стараясь принять как можно более удобное положение для ровного загара.