«Легко предавать»: Шахназаров унизил сбежавшую из России Хаматову

Уехавшая из России в конце зимы Чулпан Хаматова продолжает раздавать интервью. Актриса не сдерживает себя в высказываниях, вызывая еще больший негатив к своей персоне.

Тем временем Чулпан стала актрисой Нового Рижского театра и пообещала выучить латышский язык. Пока же на сцену она выходит с русской речью.

Публицист Михаил Шахназаров в очередной раз высказался в адрес актрисы, намекнув на ее умственные способности.

«А ведь, наверное, легко и бездумно учить роли, не вникая в смыслы, легко и фальшиво улыбаться на публику, легко предавать, и тяжело недоумевать, когда тебя не понимают люди способные мыслить», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Хаматова недоумевала из-за того, что Евгений Миронов поехал на Донбасс.