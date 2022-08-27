«Легкий ветерок» из Армении: что известно об охомутавшей Прилучного Брутян

В минувший четверг, 25 августа, Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили роскошную свадьбу. На торжество в Подмосковье актер раскошелился не на шутку. По примерным подсчетам специалистов, оно обошлось главному «мажору» страны в 15 млн рублей.
Кто же такая Зепюр Брутян, которая в короткий срок вскружила голову сердцееду Прилучному? По его словам, жениться он был готов уже в первый день общения, хотя после развода с Агатой Муцениеце вообще не планировал идти в ЗАГС, а уж тем более под венец. Известно, что недавно пара обвенчалась в Армении.
Зерюр Брутян, кстати, ее имя с армянского переводится как «легкий ветерок, бриз», 26 лет. В детстве она перебралась в Москву вместе с родителями, братом и сестрой.
Занималась художественной гимнастикой, танцами и музыкой, а после получения аттестата окончила Высшую школу сценического искусства под руководством Константина Райкина. Помимо танцев, Зепюр умеет фехтовать и владеет навыками сценического боя.
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Первой заметной ролью Брутян стала роль цыганки Джуны в фильме «Батальонъ» (2015 год) режиссера Дмитрия Месхиева.