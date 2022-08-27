«Легкий ветерок» из Армении: что известно об охомутавшей Прилучного Брутян

В минувший четверг, 25 августа, Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили роскошную свадьбу. На торжество в Подмосковье актер раскошелился не на шутку. По примерным подсчетам специалистов, оно обошлось главному «мажору» страны в 15 млн рублей.

Кто же такая Зепюр Брутян, которая в короткий срок вскружила голову сердцееду Прилучному? По его словам, жениться он был готов уже в первый день общения, хотя после развода с Агатой Муцениеце вообще не планировал идти в ЗАГС, а уж тем более под венец. Известно, что недавно пара обвенчалась в Армении.