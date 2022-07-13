Легкий тверк на льду? Загитова в трениках в облипку пустилась в пляс на катке

Алина Загитова поделилась в своем Telegram-канале свежими кадрами с тренировки, порадовав поклонников зажигательными танцами на льду. Фигуристка так разгорячилась после разминки, что решила немного покуражиться, пустившись в пляс на катке. Подопечная Этери Тутберидзе изящно двигалась по музыку, сплясав легкий тверк, чем привела фанатов в полный восторг.
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Алина пританцовывала, извиваясь под музыку. Фигуристка покрасовалась на льду в облегающих трениках, подчеркнув спортивные формы и бугрящиеся мышцы на бедрах, а также рельефные икры и крепкие ноги.
«Тверк от Алины? Круто», «Вот с таким номером надо ехать на соревнования», «Пока Этери не видит?», «Тренера на обед отошли?? Вот Алина и тверкает», «Шикарно», «Такая милашка», — написали фолловеры.