Легкий тверк на льду? Загитова в трениках в облипку пустилась в пляс на катке

Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане порадовала поклонников зажигательным танцем на льду.

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Алина Загитова поделилась в своем Telegram-канале свежими кадрами с тренировки, порадовав поклонников зажигательными танцами на льду. Фигуристка так разгорячилась после разминки, что решила немного покуражиться, пустившись в пляс на катке. Подопечная Этери Тутберидзе изящно двигалась по музыку, сплясав легкий тверк, чем привела фанатов в полный восторг.

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Алина пританцовывала, извиваясь под музыку. Фигуристка покрасовалась на льду в облегающих трениках, подчеркнув спортивные формы и бугрящиеся мышцы на бедрах, а также рельефные икры и крепкие ноги.

«Тверк от Алины? Круто», «Вот с таким номером надо ехать на соревнования», «Пока Этери не видит?», «Тренера на обед отошли?? Вот Алина и тверкает», «Шикарно», «Такая милашка», — написали фолловеры.

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