«Легенда трех поколений»: как Шатунов относился к отсутствию у него званий

Как говорил Шатунов, еще не время давать ему заслуженного и народного. «Должны созреть те, кто дает эти звания. Хотя звание ничего не дает. В СССР это было престижно. К тебе относились уважительно. А сейчас два дня на эстраде и уже народные. Их имени даже никто не знает», - отмечал Шатунов.

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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.