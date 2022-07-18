«Легенда трех поколений»: как Шатунов относился к отсутствию у него званий

Музыкант Юрий Шатунов в интервью «Комсомольской правде» в 2009 году перед фестивалем «Легенды ретро ФМ» отмечал, что спокойно относится к отсутствию у него званий.
«Я не могу себе присвоить звания. Ни заслуженного, ни народного. Но я могу гордиться тем, что у меня есть звание, которое мне присвоила пресса, присвоили люди. Мне кажется, что оно немножко лучше, чем народные и заслуженные вместе взятые. Легенда трех поколений. Это звание гораздо интереснее».
Как говорил Шатунов, еще не время давать ему заслуженного и народного. «Должны созреть те, кто дает эти звания. Хотя звание ничего не дает. В СССР это было престижно. К тебе относились уважительно. А сейчас два дня на эстраде и уже народные. Их имени даже никто не знает», - отмечал Шатунов.
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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.