«Легенда!»: Сергей Безруков в образе Саши Белого разбередил душу поклонников

Актер театра и кино Сергей Безруков обязан сериалу «Бригада» своей популярностью. Именно Саша Белый стал звездной ролью артиста в 2003 году, после которой он стал всенародным любимцем. И периодически Безруков вспоминает своего персонажа.

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На новом фото Безруков показал себя в образе Саши Белого. Он заметил, как легко может перевоплощаться в него, достаточно буквально одного взмаха рукой.

«Стоит зачесать волосы назад и сразу… знакомый образ! Правда? Никого не напоминает?» - подписал фото Безруков.

Подписчики сразу же угадали любимого героя: «Бригада огонь!», «Белый», «Ну конечно же Саша Белый», «Хотелось бы продолжения «Бригады!», «Легенда!», «Вот настоящий Саша Белов, легенда! Любим!» - комментируют кадр фанаты.