«Лег и проспал на них всю ночь»: как Разин использовал деньги «Ласкового мая» в качестве матраса

Как отмечал Разин, он занес деньги на четвертый этаж. «Попросил купить мне два пакета молока, булку белого хлеба и маргарин. Высыпал все эти деньги. Там такой слой. Рубли, пятерки, трешки. Все их рассылал аккуратно. Налил молочка, отрезал хлеба. Лег на эти деньги и проспал на них всю ночь. Сказал про себя: «Господи, наконец-то все это осуществилось», — отмечал Андрей Разин.

Напомним, что на свой первый заработанный миллион Андрей Разин купил квартиры детдомовцам, с которыми провел детство. Одним из них был друг детства Разина каменщик Николай Коржиков.