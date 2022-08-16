«Лег и проспал на них всю ночь»: как Разин использовал деньги «Ласкового мая» в качестве матраса

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не понимал сначала, что делать с огромными гонорарами за выступления музыкального коллектива. Свой первый миллион он упаковал в семь спортивных сумок и вместе с охраной отправился на вокзал. Об этом рассказали в фильме «Моя правда. Золото и проклятья «Ласкового мая».
«Была нищета и полное отсутствие денег. И вдруг я в 24 года первый миллион заработал. Мы взяли с охраной эти семь сумок. Выкупили полностью вагон и поехали в Ставрополь в мое общежитие».
Как отмечал Разин, он занес деньги на четвертый этаж. «Попросил купить мне два пакета молока, булку белого хлеба и маргарин. Высыпал все эти деньги. Там такой слой. Рубли, пятерки, трешки. Все их рассылал аккуратно. Налил молочка, отрезал хлеба. Лег на эти деньги и проспал на них всю ночь. Сказал про себя: «Господи, наконец-то все это осуществилось», — отмечал Андрей Разин.
Напомним, что на свой первый заработанный миллион Андрей Разин купил квартиры детдомовцам, с которыми провел детство. Одним из них был друг детства Разина каменщик Николай Коржиков.