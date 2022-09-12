Леди в красном: Юлия Ефимова в крошечном топе и юбке с разрезом до нельзя щегольнула эталонной фигурой

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поставила на паузу карьеру, но тренироваться не прекратила. Пловчиха по-прежнему в форме, и ее поклонники могут сами убедиться в этом, заглянув к ней в соцсети.

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Ефимова живет и тренируется в США, так ее жизнь насыщена не только спортом. Здесь у нее множество увлечений, развлечений и событий, о которых красотка рассказывает в Сети. На этот раз она показала свой наряд, в котором собралась на тусовку, и все смогли оценить точеную фигуру девушки в красном.

Ефимова выбрала женственный комплект, состоящий из крошечного топа и юбки с разрезом до нельзя. Прикрывая ладошкой оголившееся бедро, красотка щегольнула эталонными формами, вызвав восторг у своих поклонников.