Леди в черном: невестка Орбакайте в элегантном костюме предстала на публике с внуком Пугачевой

Никита Пресняков является певцом и актером. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте. Несмотря на то, что Никита родился в звездной семье, он не любит публичность и редко появляется на публике. Артист счастлив в браке с Аленой Красновой. Супруги появляются на семейных праздниках и любят устраивать вечеринки.
Примечательно, что Никита находится в хороших отношениях с мамой и папой. На этот раз он появился на закрытой презентации, которую устроила жена Владимира Преснякова Наталья Подольская. Она запустила свое YouTube-шоу «Ваша Наташа».
Певица в шелком платье предстала на публике вместе с мужем. Сын Орбакайте пришел ее поддержать. Алена позировала рядом с ним, облачившись в черный атласный костюм и корсет в тон.
Многие отметили, что невестка Орбакайте выглядит очень элегантно. Поклонники посчитали, что Никита выбрал себе жену-блондинку, так как она похожа на его маму. Также они восхитились тем, какая дружная семья у Преснякова.
«Какие классные», «Выглядите бесподобно», «Просто лучшие», «Алена чудесная, даже на Кристину похожа», «Пресняковы так похожи друг на друга», — стали писать подписчики.