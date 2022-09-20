Леди в черном: невестка Орбакайте в элегантном костюме предстала на публике с внуком Пугачевой

Примечательно, что Никита находится в хороших отношениях с мамой и папой. На этот раз он появился на закрытой презентации, которую устроила жена Владимира Преснякова Наталья Подольская. Она запустила свое YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Певица в шелком платье предстала на публике вместе с мужем. Сын Орбакайте пришел ее поддержать. Алена позировала рядом с ним, облачившись в черный атласный костюм и корсет в тон.