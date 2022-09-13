Леди в белом: Юлия Михалкова без белья засветила блестящую «ложбинку греха»

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова летом много работала, поэтому отпуск у нее выпал на начало осени. Красавица отправилась в Крым, чтобы как следует отдохнуть на любимом курорте, но совсем с радаров не пропала – она регулярно рассказывает в соцсетях, как проходит ее время.

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Накануне красавица отправилась на фотопрогулку, нарядившись в белоснежный брючный костюм. Чтобы образ получился эффектным, Михалкова проигнорировала нижнее белье, чем подчеркнула изящную «ложбинку греха» в открывшемся декольте. Позировала звезда в блеске солнца на фоне невероятных крымских пейзажей, открывающихся за окнами отеля.