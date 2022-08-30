Леди в алом: Анна Нетребко в платье в пол с баской и белых лодочках предстала на сцене с мужем в Кельне

На днях Нетребко приехала в Германию. Она первый день провела насыщенно, устроив прогулку в Кельне. Певица днем щегольнула в костюме в цветочек. А вечером сменила несколько образов, включая белое платье в греческом стиле. На сцене Анна выступила с мужем. Один ее образов сразил поклонников.

Оперная дива облачилась в алое платье со шлейфом, а также с разрезом и баской. Роскошный лук дополнили белые лодочки на шпильке. За счет кроя она скрыла живот и сделала талию более узкой.

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