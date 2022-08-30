Леди в алом: Анна Нетребко в платье в пол с баской и белых лодочках предстала на сцене с мужем в Кельне

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она не скрывает, что обычно ее график расписан на год вперед. Однако артистка предпочитает проводить время на сцене, но даже во время командировок она часто видится с друзьями, посещает театр и музеи. В этом году звезда гораздо реже дает концерты, так как с ней отказались работать некоторые театры.
Этим летом Анна выступала в Италии. Она около месяца провела в Вероне. Потом артистка устроила семейный отпуск. Несколько недель она провела с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Певица даже на курорте зачастую носит легкие платья, яркие костюмы. В 50 лет она не боится экспериментировать с образами.
На днях Нетребко приехала в Германию. Она первый день провела насыщенно, устроив прогулку в Кельне. Певица днем щегольнула в костюме в цветочек. А вечером сменила несколько образов, включая белое платье в греческом стиле. На сцене Анна выступила с мужем. Один ее образов сразил поклонников.
Оперная дива облачилась в алое платье со шлейфом, а также с разрезом и баской. Роскошный лук дополнили белые лодочки на шпильке. За счет кроя она скрыла живот и сделала талию более узкой.
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На сцене Анна блистала вместе с Юсифом. Пара получила шквал оваций. Певица восхитила поклонников и зрителей.
«Какая роскошная», «Выглядишь просто шикарно», «Аннушка, какое роскошное платье», «Вы такая крутая», «Сколько в вас красоты», «Алый цвет вам идет», «Просто невероятно! Какая у вас стать», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды