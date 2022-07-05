Леди в алом: 50-летняя Нетребко в мини-шортах и цветных очках щегольнула на улицах Вероны

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время на гастролях. Артистка всегда находит время для посещения театров и музеев.

Но в этом году ей удалось устроить себе полноценный отпуск. Звезда съездила в Нью-Йорк и повеселилась с друзьями в Великобритании.