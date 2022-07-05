Леди в алом: 50-летняя Нетребко в мини-шортах и цветных очках щегольнула на улицах Вероны

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время на гастролях. Артистка всегда находит время для посещения театров и музеев.
Но в этом году ей удалось устроить себе полноценный отпуск. Звезда съездила в Нью-Йорк и повеселилась с друзьями в Великобритании.
Не так давно Анна находилась дома в Вене. Она устраивала посиделки с друзьями и прогулки с сыном Тьяго. Но теперь певица находится в Италии, где скоро приступит к гастролям. А пока она наслаждается жаркой погодой и посещает разные места. Накануне артистка пряталась от солнца за широкополой шляпкой.
А вот 5 июля Нетребко решила пойти на улицу и устроить променад. Она облачилась в топ и шорты-бермуды алого цвета. Монохромный лук дополнили сумка и модные очки-лисички. Она подчеркнула свои постройневшие ноги.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что она похудела. Другие оценили ее яркий образ. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«До чего красивая», «Выглядишь бесподобно», «Ну просто красотка», «Ой, у вас что ни наряд, то шедевр», «Какие крутые очки», «Выглядите на миллион», «Обожаю ваши образы», «Когда вы так похудели?», «Ну слов нет, дива», — стали писать подписчики.