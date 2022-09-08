Леди на шпильках: Нюша в ультрамодной косухе и кожаной юбке с высоким разрезом отметилась в Москве

У Нюши уже растет дочка Серафима-Симба. А в прошлом году она родила сына Саффрона. Вместе с мужем Игорем Сивовым певица регулярно путешествует.

В этом году они решили жить в Дубае, но последний месяц лета супруги провели на Мальдивах. Там артистка отпраздновала свое 32-летие. Порой она красовалась в элегантных платьях.