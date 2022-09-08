Леди на шпильках: Нюша в ультрамодной косухе и кожаной юбке с высоким разрезом отметилась в Москве

Нюша является популярной певицей. Она выступает на сцене с тех пор, как стала брать уроки вокала. Во многим ей помогал отец Владимир Шурочкин – бывший участник группы «Ласковый май». Примечательно, что в последние годы артистка стала реже выпускать на сцене. Она посвятила себя семье.
У Нюши уже растет дочка Серафима-Симба. А в прошлом году она родила сына Саффрона. Вместе с мужем Игорем Сивовым певица регулярно путешествует.
В этом году они решили жить в Дубае, но последний месяц лета супруги провели на Мальдивах. Там артистка отпраздновала свое 32-летие. Порой она красовалась в элегантных платьях.
Но на днях Нюша прилетела в Россию. Она возобновила концерты. А 7 сентября певица решила отправится на съемки для канала «RU.TV». Она покрасовалась в гримерке в широких джинсах и свитере оверсайз цвета Барби. Визажистка готовила ее к прямому эфиру. Артистка для такого случая припасла дерзкий осенний лук.
В студии Нюша уже предстала в укороченной косухе и длинной кожаной юбке с разрезом. Наряд также дополнили ботильоны на шпильке. Она предпочла сделать акцент на щиколотках. Волосы артистка собрала в пучок, а вот от маркого макияжа она отказалась в пользу нежно-розового. Певица пообщалась с журналистами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что она по-прежнему одна из самых стильных артисток на отечественной эстраде.
«Ох, какая крутая», «Выглядишь шикарно», «Юбка особенно сногсшибательно смотрится», «Кто вернулся на родину!», «А тотал кожа прям на пике моды», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды