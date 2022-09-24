Лечилась от депрессии после скандалов с отцом: как живет старшая дочь Малинина

От второго брака с Ольгой Зарубиной у Александра Малинина есть дочь Кира. Артисты развелись со скандалом, и певец не стал участвовать в жизни наследницы.

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Кира узнала имя своего настоящего отца в тринадцатилетнем возрасте. Увы, наладить отношения с артистом девушке не удалось. После череды скандальных ток-шоу дочь Малинина улетела в США.

За границей Кира долгое время лечилась от депрессии, возникшей у нее на фоне ссор с биологическим папой.