Лечилась от депрессии после скандалов с отцом: как живет старшая дочь Малинина

От второго брака с Ольгой Зарубиной у Александра Малинина есть дочь Кира. Артисты развелись со скандалом, и певец не стал участвовать в жизни наследницы.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Кира узнала имя своего настоящего отца в тринадцатилетнем возрасте. Увы, наладить отношения с артистом девушке не удалось. После череды скандальных ток-шоу дочь Малинина улетела в США.
За границей Кира долгое время лечилась от депрессии, возникшей у нее на фоне ссор с биологическим папой.
Сейчас дочке артиста 37 лет. Она привела в порядок свое эмоциональное состояние и за год похудела почти на 15 килограмм.
Также девушка наконец встретила свою любовь. Она готовится сыграть свадьбу с американским фермером. Пара живет в доме в горах.
По информации KP.RU, Зарубина планирует навестить наследницу за границей в ближайшее время. Малинин по сей день с ней не общается.
Дочь Александра Малинина Кира с бойфрендом. Фото: соцсети