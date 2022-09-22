Лазарева честно высказалась о своем плачевном финансовом положении

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева призналась, что в Испании у нее не такие доходы, как были в России, но якобы на хлеб она всегда может заработать.

«Сегодня я помогаю, завтра мне помогут. Я совершенно не боюсь остаться без денег. Сколько мне сейчас надо? Дети, слава богу, уже выросли.

Я свои 500 евро в месяц всегда буду зарабатывать. Даже 1 тысячу», — сказала она в интервью YouTube-шоу «Нормальные люди».

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При этом Лазарева не уточнила — кем именно она сейчас работает в Европе.