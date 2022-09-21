Лазарев рассказал, как Крутой подарил его сыну дорогой подарок

Сергей Лазарев признался, что его дети практически не пользуются гаджетами. Они нужны им исключительно по необходимости.

«Свой первый очень простой телефон сын получил только для того, чтобы я мог ему позвонить, а он мне. Потом сын взрослел, видел смартфоны у других детей, ему тоже захотелось. Но я говорил так: вот подрастешь еще, и я тебе его подарю.

Но так случилось, что телефон моему сыну подарил Игорь Яковлевич Крутой, когда в прошлом году мы были в Сочи на «Новой волне», — рассказал певец Teleprogramma.pro.

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А дочка Анюта, по словам Лазарева, может спокойно что-то найти в телефоне папы, поставить нужные ей мультики.