Лазарев отказался от песен на английском: «Я перешел на русский, контакт стал ближе»

«Я осознал, что для русского зрителя песни, которые я исполнял на английском, были чужими. Они меня не понимали, я это чувствовал. А когда перешел на русский, сразу контакт стал ближе», — объяснил свой отказ от английского музыкант.

Лазарев признался, что работа практически полностью поглощает его уже около 20 лет, он думает о творчестве даже в отпуске. Сергей убежден, что для того, чтобы оставаться постоянно на плаву, это просто необходимо. Ведь публика моментально забывает про артистов. И даже годичного перерыва в работе достаточно, чтобы навсегда кануть в лету.

Источник: prozvezd.info.