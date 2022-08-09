«Лайма вообще не могла выучить, как меня зовут»: Костюшкин — о Вайкуле

По словам Костюшкина, однажды он не выдержал и подошел к Вайкуле. Музыкант заявил, что у Лаймы отца зовут Стасом. Так ей будет проще его запомнить.

Правда, через какое-то время история повторилась на шоу «Две звезды». Блондинка просто не обратила внимание на Костюшкина. Любопытно, что сегодня он все равно относится к певице с трепетом, называя профессионалом высокого уровня.

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Напомним, что Лайма Вайкуле не так давно вышла на сцену с флагом Украины. Ее поступок вызвал широкий общественный резонанс в России. В ближайшие годы в нашей стране она вряд ли появится.