«Лайма вообще не могла выучить, как меня зовут»: Костюшкин — о Вайкуле

Музыкант Стас Костюшкин в YouTube-шоу «Старый друг» Сергея Дружко и Димы Павлова заявил, что латвийская певица Лайма Вайкуле его откровенно в свое время игнорировала, хотя они порой выступали на одной сцене.
«Лайма вообще не могла выучить, как меня зовут. Все время говорила: «Сейчас на сцену я хочу пригласить двух потрясающих ребят. Это очаровательный Денис и…»
По словам Костюшкина, однажды он не выдержал и подошел к Вайкуле. Музыкант заявил, что у Лаймы отца зовут Стасом. Так ей будет проще его запомнить.
Правда, через какое-то время история повторилась на шоу «Две звезды». Блондинка просто не обратила внимание на Костюшкина. Любопытно, что сегодня он все равно относится к певице с трепетом, называя профессионалом высокого уровня.
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Напомним, что Лайма Вайкуле не так давно вышла на сцену с флагом Украины. Ее поступок вызвал широкий общественный резонанс в России. В ближайшие годы в нашей стране она вряд ли появится.